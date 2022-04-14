軌道經濟是高雄未來趨勢，「高雄市大眾捷運系統橘線O13站土地開發案」14日舉辦招商說明會，基地正對大東藝術文化中心及大東公園，基地面積3602坪，總銷額達167億元，現場吸引30多家建商，近50位潛在投資者參加，林欽榮強調，未來得標的申請人全棟可規劃為住宅，專家分析，正對公園的景觀宅具創價能力，加上生活機能熟，未來房價可望站上4字頭。

林欽榮表示，基地正對大東藝術中心、9.33公頃大東公園，步行範圍可及鳳山車站、行政機關、醫療院所、學校、藝文及休閒設施，本案市府分回的樓地板也將引入公車轉運站、公共托育及日間照顧中心等公益服務，未來開發大樓地下層內將興闢捷運地下連通道，連結旁邊的區公所、鳳山醫院、警察局、戶政、車站及學校等行政及生活節點。林欽榮強調，聯開案具公共利益使命，已規劃公益設施，未來完全不反對申請人全棟規劃住宅，也不需留做一定比例的商業設施。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐分析，基地地段位置優越，周邊重大建設多，帶動區域發展前景佳，可用創價的概念思考，不過仍須考量嚴峻的缺工問題。

高雄市不動產開發公會副理事長陳又齊評估，今天到場的建商非常踴躍，顯示大家都很有興趣，不過近期受政策影響，銀行對建商貸款進行信用管制，隨土建容不斷緊縮，考慮未來現金流，仍須審慎評估，預估未來大樓開價有機會站上4字頭。

中信房屋鳳商加盟店店長林冶政指出，大東站周邊最受歡迎的5年內新大樓，區域行情單坪25~30萬元，銷售中新大樓也出現3字頭成交價，之前曾有投資客來鳳山整批掃貨，不過近期受打炒房影響，投資買氣萎縮，目前以自住的剛性需求為主。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)