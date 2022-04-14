郭書瑤（中）與阿KEN（左）體驗造紙工藝。（衛視中文台提供）

衛視中文台《旅跑應援團》明（15日）晚10點將播出本季最終集，郭書瑤在阿KEN陪伴下，重回節目一開始的起跑點日月潭，象徵「有始有終」圓滿結束。郭書瑤落淚感動的說到，終於完成原本以為不可能的事情，感受到滿滿的收穫，也呼籲台灣還有很多好的東西、好的能量，值得大家透過路跑去挖掘分享。

阿KEN與郭書瑤因拍戲結識，對於能被郭書瑤邀請一起跑完最後的2公里，讓阿KEN相當開心，出發前還說無論如何都會陪郭書瑤跑完，更發豪語：「我揹著你跑都OK。」在阿KEN的陪跑下兩人沿著日月潭跑完最後里程，郭書瑤感性地說如果再來一次，她還是會依照原來的樣子，因為這段旅程讓不愛跑步的她跑出戶外，獲得不少知識，也新認識不少朋友，跨出自己原本的框架。

郭書瑤跟阿KEN體驗造紙工藝，雖然在繁雜造紙過程只體驗到抄紙、烘紙兩個過程，但已讓兩人震撼不已，直說以後一定要好好珍惜紙，不能浪費。隨後兩人品嘗以食用紙製成的點心，讓郭書瑤笑說等等要去撕一張紙吃吃看，不料阿KEN此時發聲說他還真的吃過紙，而且因為吃紙交到女朋友。

阿KEN說曾經跟一個女生還在小曖昧時，有次在一群朋友聚會上，竟然有別桌的男生過來搭訕那位女生，而還把自己的聯絡方式寫在紙上留給那個女生，惹得同桌好友起鬨取笑阿KEN沒有對方勇敢，阿KEN立刻把那張紙揉成一團後，直接丟進嘴裡吞下去，還對女生說：「You are mine。」吃紙的霸氣舉動也讓他成功追到女生。