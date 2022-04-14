壽山動物園預定9月底、10月初如期完工開園。（柯宗緯翻攝）

高市副市長林欽榮今（14）日前往視察，他強調，目前大門入口意象及親水廣場戲水設施均已接近完工且進度都已超前，預定9月底、10月初如期完工開園。（柯宗緯翻攝）

高市副市長林欽榮今（14）日前往視察，他強調，目前大門入口意象及親水廣場戲水設施均已接近完工且進度都已超前，預定9月底、10月初如期完工開園。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園去年啟動「新動物園運動」整建工程，正如火如荼趕工中，高雄市副市長林欽榮今（14）日前往視察，他強調，目前大門入口意象及親水廣場戲水設施均已接近完工且進度都已超前，預定9月底、10月初如期完工開園。至於黑猩猩棲地已完成內舍工程，預計4月底就能提早歡喜入厝，未來遊客還會「被關」在巨型鐵籠裡，有黑猩猩陪喝咖啡，成為一大亮點。

林欽榮今在觀光局、水利局、工務局團隊的陪同下，前往瞭解工程進度，並持續為趕工的施工團隊打氣。他指出，此次改建工程將原有的觀賞動線，做了很大幅度調整，並設計納入輕量空橋，以營造全新的參觀視野，實際登上空橋後，遊客將獲得有如漫步於樹冠中的遊覽體驗，動物棲地的整體環境營造，也將更加友善動物、更能落實動物權益保障。

改建後的一大亮點是黑猩猩原本居住的巨型鐵籠，也由觀光局辦理委外促參招商，改造為高雄獨一無二、瀰漫著食物香氣的溫室咖啡廳，未來遊客能在此享受與黑猩猩動物明星的下午茶約會。

林欽榮提到，工程團隊正全力加強動物展示場的環境營造工作，優化相關遊憩設施，豐富遊客的參觀體驗；「新動物園運動」整建工程目前均按規劃如期執行，目前長壽路已刨鋪完成，後續將請養工處針對園區植栽及園區聯外道路新增長壽路路面刨鋪。

至於大門入口、親水廣場工程也已接近完工，正進行使用執照申請及相關設施試運轉操作；立體空橋右半段及台灣黑熊等動物展區，也持續推展中，並參照歷次新動物園座談會所蒐羅的動植物專家學者、NGO團體等不同專業領域之意見，納入工程設計。

高市觀光局表示，壽山動物園未來除新增現場自動售票機外，將首度引入網路購票系統及多元支付方式，讓民眾參觀動物園可以更加便捷，希望持續完善園區整建工作各項細節，讓改造後的壽山動物園，真正成為「全民的動物園」。