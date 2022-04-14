曾有確診者足跡，業者緊急清消。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

確診者與接觸者關係圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

確診者與接觸者關係圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

確診者公共足跡史圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

確診者公共足跡史圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

確診者公共足跡史圖。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎傳播鏈方興未艾，南投縣政府14日公布3例確診個案，其中，56歲男子（案30333）參加環島宗教旅行確診；彰化縣高爾夫球友接觸者56歲男性（案30575）也確診，還傳染給他的妻子（案30748），3人都已入住集中檢疫所，縣內相關接觸者採檢都是陰性。

衛生局表示，56歲男子（案30333）在4月6日到10日，參加宗教環島旅行，8日發現喉嚨有異狀，12日喉嚨痛，13日發燒、肌肉酸痛、喉嚨痛、頭痛、全身倦怠等症狀，當天自行開車就醫，經PCR採檢陽性（CT值19），收治醫院負壓隔離病房治療；匡列密切接觸者，包括他的妻子、兒子PCR採檢報告皆為陰性。環島遊覽車團員31人，都是為外縣市民眾，已轉介安排PCR採檢，並匡列居家隔離。

他在南投縣內的公共足跡史，包括9日到埔里鎮地母廟、12日到草屯鎮慧霞素食小吃店，衛生局已通知業者完成內部環境清消。

另1名56歲男子（案30575）是彰化縣通報確診指標個案（案28645）的高爾夫球友，8日曾與指標個案到名間鄉松柏嶺高爾夫球場打球，9日有咳嗽現象，13日下午接獲彰化縣衛生局通知指標個案確診，安排PCR採檢陽性（CT值20.5），已入住集中檢疫所收治隔離。

高爾夫球友的密切接觸者包括，他的妻子（PCR陽性CT值23.2）、母親及妹妹2人（外縣市）、高爾夫桿弟、球友48人（外縣市）、醫療人員5人（PCR陰性5人），總共56人，已匡列居家隔離50人及自主健康管理5人。他在南投縣的公共足跡史松柏嶺高爾夫球場，已通知完成內部環境清消作業，外縣市足跡史皆已通知當地衛生局。

54歲女性（案30748）是高爾夫球友的妻子，因她的丈夫確診，安排PCR採檢（PCR陽性CT值23.3），安排入住集中檢疫所收治隔離；她的密切接觸者包括瑜珈教室5人、餐廳2人、遊覽車山友43人，共計50人，PCR採檢結果全數陰性，已匡列居家隔離50人；她在南投縣內公共足跡史包括山莊味餐廳、瑜珈教室、溪頭森林遊樂區。