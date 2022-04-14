對於台灣快篩試劑價格昂貴等議題，民眾黨立委高虹安今接受專訪指出，此現象確實有點誇張，且有快篩業者稱，快篩試劑成本約50元上下，現在的價格昂貴，可能是因為先前沒賣出去，導致虧損變成「隱形成本」，導致轉嫁到售價上。

高虹安今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，針對台灣快篩試劑價格昂貴等議題，高虹安指出，應把他國定價拿出來比較，台灣目前的價格確實差很多，例如新加坡的快篩劑1劑大約100元，而台灣則是要價260到360不等。「然而，陳時中對此表示是因為台灣市場比較小，但新加坡人口數是我們的5分之一，可能陳時中有自己的計算方式。」

高虹安認為，就算台灣市場小，但商品定價不應該差到2到3倍，此現象確實有點誇張，且有一間具名的快篩業者表示，可能是因為先前有些「隱形的成本」，導致轉嫁到售價上。

高虹安說明，該業者指出，快篩試劑成本約50元上下，現在的價格昂貴，可能是因為先前沒賣出去，導致虧損變成隱形成本，所以才會有現在的狀況，這種現象公平會應該立即徹查；另外，政府推快篩國家隊打算以量制價，用徵收方式把價格壓低，但這並不是重點，當務之急應該是讓民眾用更親民的價格去進行篩檢。