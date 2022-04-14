晶圓代工大廠台積電(2330)今（14）日召開線上法說，預期2022年第二季合併營收將介於176～182億美元，季增0.17～3.59％，中間值將季增約1.9％。在假設新台幣兌美元平均匯率28.8元狀況下，毛利率預計介於56％～58％、營益率介於45％～47％。

以上述財測及新台幣匯率假設推算，台積電2022年第二季合併營收估落於5068.8～5241.6億元，約季增3.2～6.7％、年增達36.2～40.9％，連8季改寫新高，毛利率及營益率亦可望較首季的55.6％、45.6％續揚，持續再創新高。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，首季營收受惠市場對高效運算（HPC）及汽車電子相關應用的強勁需求，展望第二季，雖然智慧手機的季節性因素將影響部分成長幅度，但高效運算及汽車電子相關應用的市場需求強勁，將持續支持公司業績成長。

台積電首季自結合併營收4910.76億元，季增12.1％、年增35.5％，營業利益2237.9億元，季增達22.4％、年增達48.7％，毛利率55.6％、營益率45.6％。稅後淨利2027.33億元，季增達22％、年增達45.1％，每股盈餘（EPS）7.82元，全數改寫新高，表現優於財測預期。

觀察首季各應用營收占比，高效運算及智慧手機分達41％、40％，物聯網、車用、消費性電子和其他各8％、5％、3％和3％。若與去年第四季相比，營收分別季增1％、26％、5％、26％、8％和9％，以高效運算及車用成長動能最強。

台積電首季資本支出約93.8億美元（約新台幣2621.3億元），較去年第四季84.6億美元增加10.87％、較去年同期88.4億美元增加6.11％。黃仁昭表示，今年資本支出維持先前預期的400～440億美元規模不變。