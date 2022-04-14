群益投信今舉行第2季投資展望說明會，預期台股第2季仍將區間震盪，端看戰爭、通膨、供應鏈的三角關係如何取得均衡點，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，長期趨勢往上不變，因此只要是大盤拉回就是買點，台股科技電子類股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第2季投資重點。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，創新科技趨勢財仍是電子業成長主軸，股市短期信心受衝擊，但中長期仍偏多發展，關鍵變數在於歐美消費力道。但要注意大陸手機需求下滑，零組件庫存升高，PC、NB需求也見到疲弱現象，供應鏈持續進行庫存去化與調整。惟長期受惠高速運算、5G、電動車相關需求進入高速成長期，12吋之高階製程的需求不受影響。帶動半導體產業朝更高附加價值的方向發展，上述族群可趁回檔之際，進行逢低布局。

黃俊斌強調，台股雖然金融股及部分傳產獲利基期已高，但科技股由半導體族群帶領，在全球市占率及科技創新領域仍可有持續成長表現，故展望2022-2023年科技業可望持續創新高、經濟成長基本面向好、台股高殖利率具吸引力等利多因素下，加上2021年台股獲利成長強勁、股息配發，可望支撐台股指數，後市表現仍可期，台股震盪過後在全球政經情勢緩和下仍有機會收復萬八關卡。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，長期來看，抗通膨最佳資產仍是股票，在美股展望方面，鑒於美國政經環境穩定，企業營運能力佳，就業持續回復中，提供所得及消費支撐，民眾消費動能仍強，內需市場龐大，同時美國也扮演全球產業創新趨勢中的領頭羊，擁有眾多具國際競爭力的全球化大企業，後市表現仍可期待，配置上建議採成長與價值並重的標的選擇策略，產業而言科技、金融為雙主流，主因在於科技成長股獲利成長動能仍強勁，且電動車、AI、元宇宙等科技創新趨勢發展有助進一步推動科技股長線行情，金融方面則受惠於升息循環啟動，利差逐漸擴大有助獲利動能回升，表現亦值得留意。