香港前政務司司長李家超昨日正式報名參選行政長官，並提交786張選委提名票。參與提名李家超的盈科拓展集團主席李澤楷表示，期望下任特首讓市民安居樂業，讓香港保持國際金融中心地位，做好大灣區核心引擎，並帶領香港融入國家發展大局，以香港所長服務國家所需。

李家超獲多名政商界領袖提名參選特首 董建華未在列
香港中聯辦約見選委 預計談特首選舉安排
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