香港前政務司司長李家超昨日正式報名參選行政長官，並提交786張選委提名票。參與提名李家超的盈科拓展集團主席李澤楷表示，期望下任特首讓市民安居樂業，讓香港保持國際金融中心地位，做好大灣區核心引擎，並帶領香港融入國家發展大局，以香港所長服務國家所需。