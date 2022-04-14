李澤楷盼下任特首讓市民安居樂業 保持國際金融中心地位 15:352022/04/14 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李澤楷盼下任特首讓市民安居樂業 保持國際金融中心地位。（示意圖／東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港前政務司司長李家超昨日正式報名參選行政長官，並提交786張選委提名票。參與提名李家超的盈科拓展集團主席李澤楷表示，期望下任特首讓市民安居樂業，讓香港保持國際金融中心地位，做好大灣區核心引擎，並帶領香港融入國家發展大局，以香港所長服務國家所需。 李家超獲多名政商界領袖提名參選特首 董建華未在列 香港中聯辦約見選委 預計談特首選舉安排 #下任 #特首 #李澤楷 #安居樂業 #國際金融中心地位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港中聯辦今見選委 談特首安排 04:102022/04/06 焦點新聞 香港特首換人當 陸委會：促進台港正向交流一貫政策不變 18:552022/04/07 兩岸 李家超抵中環交提名表 正式報名參選特首 10:002022/04/13 兩岸 林鄭不連任 文官治港恐走入歷史 04:102022/04/06 焦點新聞 香港特首選舉 李家超宣布參選 04:102022/04/10 產業財經 宣布參選香港特首 李家超：23條立法屬優先選項 12:172022/04/12 兩岸 譚耀宗：相信李家超能勝任特首 團結社會改善民生 12:412022/04/07 兩岸 李家超請辭獲准 正式備戰香港特首 04:102022/04/09 產業財經 港媒：中聯辦今會晤選委 李家超是唯一下屆特首人選 10:112022/04/06 兩岸 李家超正式參選特首 提三大施政方向 拚讓香港更輝煌 15:192022/04/09 兩岸 他要參選行政長官! 李家超正撰寫政綱 下午記者會宣布 10:372022/04/09 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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