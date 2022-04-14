駁二動漫倉庫展覽「以拉號奇航-台灣插畫之全面啟動」參展藝術家－Raimochi。(駁二提供)

駁二動漫倉庫展覽「以拉號奇航-臺灣插畫之全面啟動」參展藝術家－丁原生。(駁二提供)

駁二動漫倉庫展覽「以拉號奇航-臺灣插畫之全面啟動」參展藝術家－徐至宏。(駁二提供)

14組插畫創作者透過圖像符碼，15日起在駁二推出「以拉號奇航–台灣插畫之全面啟動」主題展，除了展出不同媒材呈現的插畫作品，更在展場蓋起直播塔台，帶來一系列深入訪談，藉由豐沛的能量，讓人一窺元宇宙的想像。

4月15日起至8月21日在駁二大義區C7動漫倉庫展出的「以拉號奇航–台灣插畫之全面啟動」分為6大展區，包含「萌萌星球、怪奇獸群島、薩滿聚落、賽博龐克族、Black Hole、You are my sunshine」等，帶來各式創作迥異的主題。

由小路映畫工作室黃米露策展，14組參展單位包括Croter、Feeling、little yellow studio 小黃間、michun、Raimochi、smoky、丁原生、林彥良、靈病少女、角斯角斯、小高潮色計事務所、夏仙、徐至宏、插畫觀測室等。

策展人黃米露說，廣受歡迎的插畫不僅是當代潮流藝術的代表，更是未來虛擬世界的重要符碼，尤其隨時數位時代的彈跳躍進，從區塊鍊到虛擬貨幣市場產出NFT作品，不僅是熱門話題，更讓圖像創作者們躍躍欲試、大放異彩。