美國白宮表示，聚焦烏克蘭局勢並不分散拜登政府應對中國挑戰的注意力和資源投入。美國之音VOA報導，白宮發言人莎琪美東時間13日在回答VOA提問時說，美國政府在每個領域都有專業人士，他們同時在這些領域工作。

莎琪說，「在國務院、國防部和國家安全團隊，每天都有一整個團隊聚焦亞洲事務，他們並不處理與烏克蘭戰爭有關的事情。我可以向大家保證，我們能同時做多件事情，同時展開多層次的外交。」

自從俄羅斯2月24日開始大舉入侵烏克蘭以來，那裡的局勢一直是世界關注的焦點，也是美國白宮、國防部和國務院每天的聚焦點。一些觀察人士擔心，美國會被拖入一場與俄羅斯較量的歐洲安全危機之中，進而會分散對中國的戰略關注。

美國貿易代表戴琪上個月警告說，「我們不能轉移視線，我們希望與中國有一個怎樣的關係並因此作出戰略性和深思熟慮的選擇，你們知道這有多重要。中國對我們經濟多方面的影響將遠比我們今天對俄羅斯採取的應對措施更重要。」

美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）最近也表示，雖然俄羅斯對世界秩序構成嚴重威脅，但是中國依然是美國最重要的戰略競爭對手。