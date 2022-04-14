台灣獼猴從保育類降為一般類野生動物至今滿3年，動保團體接獲超過151件違法飼養台灣獼猴通報案件，包括關籠導致焦慮自殘、或一生從未喝過水、骨骼嚴重變形難以行走等，呼籲政府修法禁止飼養、繁殖、買賣台灣獼猴，並全面清查救援。

農委會2019年認定台灣獼猴族群數量穩定，將其從保育類降為一般類野生動物，因而民眾私養獼猴案件層出不窮，由於違反虐待飼養獼猴日益猖狂，動保團體今與民進黨立委林淑芬舉行記者會，要求政府修法，杜絕台灣獼猴遭違法飼養、受虐。

動保團體從2019年起，在網路設置違法飼養台灣民侯通報窗口，至今接獲超過151件通報，實際田野調查發現，群居型的獼猴多半被單獨飼養在小鐵籠中，環境惡劣，嚴重剝奪獼猴自然天性，導致獼猴出現在龍肉來回走動、吸允手指、不停搖晃身體等異常行為，甚至有的獼猴骨骼嚴重變形，無法行走。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，台灣獼猴屬於群居行野生動物，活動範圍需求廣闊，有多元複雜的採食習性及社交生活，不是人工飼養環境所能滿足，許多民眾以為幼猴可愛無害而飼養，但隨著獼猴年齡增長，在生理、心理需求皆未能獲得照顧與滿足下，容易產生攻擊行為，生病也無法到一般獸醫診所醫治，是非常嚴重的虐待。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台灣獼猴降為一般類後卻沒有配套措施，尤其是近年人猴衝突事件劇增，許多民眾以為台灣獼猴已經不是「保育類」，便可以獵捕、飼養，更常以「危害農作」為由獵捕獼猴；此外，政府對一般類野生動物救援、收容量能不足，多數縣市對民眾通報違法飼養個案採消極勸導、無法沒入，讓違法飼養問題更嚴重。

動保團體提出四大訴求，要求政府從動保法或野保法研擬禁止飼養、繁殖、買賣台灣獼猴，同時，農委會應設置全民檢舉獼猴私養專線，全面清查私養獼猴案件，調查動物來源，將動物沒入後評估再野放或安置到適合的場所。

另外，野保法應建立野生動物救傷機制法源，並訂定案件通報、運送、醫療、暫養、訓練、收容、野放、安樂死的動物福利規範。