新北市政府消防局安檢人員昨（13）日下午前往World Gym世界健身俱樂部新莊店進行稽查時，發現現場正在進行室內裝修施工卻未主動申報，致使多項消防設備因施工關閉(包含撒水系統、警報設備、廣播設備等)，但卻無配置替代性消防安全設備，也沒有訂定施工中消防防護計畫、自衛消防編組演練，消防安檢人員立即要求業者限期改善，並針對該店進行不合格公告。依據消防法規範，防火管理場所需配置防火管理人以落實各項防火規範，包含辦理室內裝修等施工時，應在施工前主動申報施工中消防防護計畫，以強化施工期間防火管理。

新北消防稽查施工未申報大型健身， 發現多項缺失進行不合格公告。(新北市消防局提供)

新北消防稽查施工未申報大型健身， 發現多項缺失進行不合格公告。(新北市消防局提供)

新北市政府消防局表示，依據消防法施行細則第15條規範：遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，以監督施工單位用火、用電情形。防火管理場所遇有以上情形時，應在施工前主動提報施工中消防防護計畫，違反規定者，將依消防法第40條予以限期改善，並針對場所進行不合格公告，逾期未改善者，處新台幣1萬至5萬罰鍰。另外，目前立法院審議的消防法修正草案，未來營業場所若有缺失將取消限期改善直接罰鍰、加重防火管理缺失罰鍰，並得要求違規業者勒令停工。消防局呼籲各營業場所應落實自主防火管理，若辦理施工應申報施工中消防防護計畫，以降低施工中火災風險，保障消費者生命財產安全。