教育部體育署14日舉辦「國際及兩岸體育交流第1場行政研習會」，透過實體加線上的混成方式辦理，計有近百名體育團體及地方政府代表共同參與。

為優化國際體育交流行政作業，體育署每年均於上、下半年各辦理1場行政研習會，協助體育團體及地方政府掌握相關作業規範，並修正更新「國際及兩岸體育交流工作手冊」內容，會中體育署亦說明今年度國際體育交流工作重點及注意事項，並邀請各界踴躍報名參加即將於4月27日登場的「2022臺灣品牌國際賽研習營」系列活動。

今日研習會除援例發送最新工作手冊外，並將電子檔同步登載於體育署官網，供各單位參考運用，體育署提醒各單位特別注意「教育部運動發展基金辦理國際體育運動交流作業要點」之基準表，已有修正並增列「備註」欄位，補充說明膳宿費、交通費、裁判費、工作費等26項補助項目之具體用途及支用基準，希望各單位於申請經費補助時，多加參考運用，以減少相關退件補正之文書作業。

本次研習會也安排多項專題演講，包括外交部專門委員吳芬滿及大陸委員會文教處副處長陳威豪，說明國際及兩岸交流動態資訊；新北市政府體育處科長謝秀瑜，以萬金石馬拉松為例，分享大型體育賽事與防疫措施如何並行；中華民國全國中小企業總會主任陳博鍊，介紹「2022臺灣品牌國際賽研習營」系列活動內容等，活動內容相當豐富。

國際及兩岸體育交流今年度首場研習會未受新冠肺炎疫情影響如期登場，線上線下交流互動熱烈，應邀出席的講師也都熱情分享專業領域知識及實務經驗，並提醒大家為後疫情時代做好準備。