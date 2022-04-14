和泰集團運用本業交通共享移動服務，推動「移動公益幸福行動」，透過車輛捐贈及yoxi接送服務來幫助更多人邁向更美好的生活。2022年和泰集團與新北市政府社會局、新北市家扶中心合作，響應新北市好日子愛心大平台，捐贈yoxi接送服務1000趟次，協助弱勢兒少在就醫、就學、短程出遊，以及社工的特殊勤務接送、物資配送關懷等交通移動，預計可協助十幾家兒少社福團體，服務近2000人次。

截至目前，和泰集團為弱勢兒少提供yoxi接送服務已超過50趟次，使用的家庭也回饋表示，以前時常要煩惱交通移動的不便利，或考量經濟狀況，在交通上要花費許多時間，現在有了yoxi的協助，讓移動變得更即時便利，yoxi公益接送除了服務弱勢兒少家庭以外，也為協助的社工們提供服務。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心許芝綺主任表示，社工有時需陪同安置兒少就醫等狀況，經常面臨移動的不方便，而和泰集團yoxi接送服務就是支援社工的強力後盾，新北市社會局張錦麗局長也表示和泰集團是首家企業看見弱勢兒少及社工「行」的不便，並主動提供移動資源，相信「yoxi移動公益幸福行動」未來可以幫助更多人，也期望有更多人或企業可以關注弱勢兒少議題，一起幫助這些孩子們和家庭都有更好的未來。為協助弱勢兒少邁向更幸福的生活，和泰汽車管理本部劉松山協理表示未來將規劃陪伴弱勢兒少出遊的「yoxi移動公益幸福日」活動，結合yoxi接送以及和泰集團志工協助，陪伴孩子們幸福長大，創造快樂美好的童年回憶。

和泰集團yoxi乘車派遣服務自2020年開始營運，去年底服務範圍已擴至全台六都，除了有便利的APP即時叫車服務以外，「yoxi移動公益幸福行動」為滿足社工提出弱勢兒少不同的移動需求，特別調整人力及作業流程，並開設線上專屬群組，以專人派車的方式來提供yoxi接送服務。和泰集團yoxi致力提供安心、便利的移動服務。

4月下旬yoxi將陸續安裝車內抑菌設備，透過UVC LED技術有效降低COVID-19傳播風險，提供乘客、社工及弱勢兒少更安心的乘坐空間；5月份yoxi APP即將推出「預約叫車」功能，讓乘客在移動需求上更加彈性便利，對弱勢兒少及社工也提供更便利的移動乘車體驗，未來也將陸續推出嶄新的服務與功能，並持續擴展服務範疇，讓弱勢兒少與社工們在移動上更加彈性。