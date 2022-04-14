本土疫情升溫，屏東小吃部傳播鏈也持續擴散中，屏縣府14日新增4例確診，全與小吃部有關，其中2例是因老公接觸過天上人間小吃部確診者而受波及，另2例則是接觸過可愛小吃部確診者而染疫，共匡列51人，當中20人居家隔離。

縣府指出，14日公布的案例與天上人間小吃部相關有2例，案「30031」因先生（案26792）曾至天上人間消費被匡列居家隔離，在居隔期間陰轉陽；案「30345」則是先生與天上人間確診者（案27526）接觸被匡列居隔，先生出現發燒、咳嗽等症狀，她自行購買快篩試劑篩檢陽性，送醫後PCR採檢確診。

另外2例則與可愛小吃部有關，案「30346」46歲女子曾與可愛小吃部確診者案「29539」接觸被匡列居隔，並在隔離前採檢陽性確診；案「30347」47歲男子曾至可愛小吃部與老闆娘（案28821）聊天，13日自行前往醫院篩檢呈陽性確診。

縣府疫調4人足跡，有里港四季紅卡拉OK、屏東市順興壇、九如市場、屏東市吉來雜貨店、五鮮級平價鍋物里港店、公牛隊牛排專賣店、7-11東寧門市、屏東市大一儀器有限公司、萬丹鄉果菜市場、7-11丹榮門市、台灣中油萬丹店、全家九如豐源店、九如新義發商店、九如海產粥店、九如奇妙屋早餐、小南便當九如店、九如藥局等地，已陸續完成清消作業。

縣府說，4案共匡列51人進行採檢，其中20人居家隔離，31人自主健康管理，將隨疫調結果滾動匡列。