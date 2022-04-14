搶攻婚宴市場，北投大地酒店推出2022年「我們結婚吧」全新婚宴專案，主打最符合現代趨勢，溫馨精緻的3至10桌小型喜宴，由知名川湘餐廳「奇岩一號」主廚團隊設計專屬菜單，凡訂席3桌以上即有果汁無限暢飲、每桌精選紅酒、客製化婚禮小物及贈送雙人湯屋券等尊榮禮遇；訂席8桌以上更加贈三層結婚蛋糕以及新人奇岩客房五星住宿體驗，為新人打造出最有溫度與質感的完美婚禮。

大地酒店也首次推出「Our Big Day住房專案」，只要20999元即可入住原價31680元的丹鳳套房，內含紅酒與西式晚餐、客房浪漫佈置、尊寵雙人SPA療程、Late Check Out至下午１點等超值體驗，且結婚滿1週年另可現折房價100元，滿30週年則可折抵3000元，以此類推，沒有上限，歡慶人生中最重要的紀念日。

「我們結婚吧」婚宴專案為新人量身訂做，依據不同需求提供每桌22800元、25800元等2款婚宴菜單，全部菜色皆由大地酒店金牌主廚李昭明親自設計，李主廚以創新手法呈現傳統料理，並堅持將奇岩一號的靈魂菜餚如剁椒活鮮魚、稻香大地牛、胡麻檳榔花，都納入宴席中成為不可或缺的精選菜色。

本專案席開3桌以上即有果汁無限暢飲、每桌精選紅酒一瓶、客製化婚禮小物、貼心捷運站接駁服務及新娘休息室禮遇，再加贈一張雙人湯屋招待券，婚宴當日賓客使用露天風呂或雙人湯屋均享有專案優惠價；若席開8桌以上，除有上述服務外，更提供三層結婚大蛋糕、「奇岩客房一泊一食住宿體驗」，讓新人在宴席結束後，可立即入住五星級溫泉飯店，沉浸在美人湯的懷抱中，為一生一次的終生大事留下最美好的回憶。

專為慶祝新婚蜜月、結婚週年慶等重要紀念日所設計的「Our Big Day住房專案」，只要20999元就可入住15坪大價值31680元的丹鳳套房，在房內可一邊徜徉溫泉美人湯，一邊遠眺丹鳳山景緻，客房內的甜蜜佈置更是讓人驚喜連連。入住期間提供喜歡西餐廳1880元的晚間套餐兩客、翌日活力早餐、精選紅酒1瓶、主廚特製紀念日蛋糕、尊寵SPA雙人療程，隔天還可以慢活Late Check Out至下午1點。

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