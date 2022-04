近來全球蔬食風潮興盛相對帶動越來越多的素食人口增加,台北更曾被CNN評選為十大素食友善城市。今年的「422世界地球日無肉菜單」活動,剛好欣逢 THOMAS CHIEN 餐飲事業群滿十週年,特別呼應2022世界地球日主題:投資我們的星球,在4月22日 世界地球日當日發起響應活動,全品牌聯合推出「無肉菜單」一起減碳、一起愛地球!

THOMAS CHIEN事業群旗下的 法式餐廳、LA ONE Kitchen 歐陸廚房兩家餐廳於世界地球日全天供應無肉菜單;LA ONE Café 咖啡輕食以及甫開幕的LA ONE Pizza披薩餐廳則提供無肉菜單選項;LA ONE Bakery烘焙坊也推出期間限定的麵包、點心,期望以此「無肉菜單、無肉也歡」活動響應地球日主題,為「投資我們的星球」號召更多消費者一起採取實際行動!

集團負責人簡天才表示,近幾年因氣候變遷、氣候升溫造成如澳洲森林大火,中國、德國、美國各地也有洪災這樣的災難,甚至北極圈在夏天都可以出現38度高溫,這種異常升溫原因之一就是來自畜牧業生產肉品產生的碳排放(尤其是牛或羊所排放的甲烷)所造成溫室效應;而這兩年疫情帶來對人類生活的影響,各行各業都開始去反思,我們也可以看到許多世界各地的餐飲業者廚師們更多投入關注環境議題。這次世界地球日無肉菜單的發想,就是希望能先從一小步做起,如果每個人每餐開始去減少肉量,或逐漸每週一天無肉以蔬食為主,不僅是對自身健康有幫助,也能減少地球環境的負擔。

THOMAS CHIEN全品牌聯合推出的422世界地球日無肉菜單,在活動日之後也將分別收錄為各餐廳之常態菜單,只要客人想品嚐都可以事先致電餐廳了解詳情跟提早預訂。而餐飲事業群全體員工也共同響應此活動,於4/22世界地球日當天員工餐也同樣為無肉菜單!簡天才師傅以及廚藝團隊表示,此次能參與這世界性的環保運動,以無肉菜單號召客人們在世界地球日這天與餐廳一起響應共同付諸實際行動來改善減少碳排放問題,期許串連起正向善循環,讓人類與自然環境、萬物生態一起共好。