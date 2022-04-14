資深藝人澎恰恰去年向女星佩真借款46萬元，澎恰恰至今還沒還，佩真考量澎恰恰處境，把債務降為40萬，佩真還因報導指她哭求澎恰恰還錢，引發澎恰恰不滿，在臉書發文反擊指佩真利用「可憐母親」的訴求討債，對他殺傷力很大，沒想到，澎恰恰債務處理暨文創作品國際發展辦公室成員今（14日）則前往北檢按鈴申告，對佩真提出妨害名譽等告訴，對此，佩真稍早則在臉書發文：「真的這社會怎麼了？」

佩真今遭自稱是澎恰恰債務處理暨文創作品國際發展辦公室成員，到北檢按鈴申告，對佩真提出妨害名譽等告訴，對此，佩真稍早在臉書發文：「我沒用打著悲情單親媽媽等等言語跟記者爆料跟澎哥要錢」，佩真表示，她受訪的內容是直播心酸甘苦談，並表示：「借款標題部份也不是我所能控制的」，也強調並非她本意。

佩真看著借款風波越鬧越大，她無奈說：「演變到借人家錢的已經很低調了，現在還要上法院被告，單純受訪直播，可演變到這麼大的風波，真的這社會怎麼了？」佩真也向對方喊話：「要告真的麻煩拿出證據」，而她也強調：「我也一直相信一切並非澎哥本意，若是提告人涉及毀謗汙告等部份，我一定也會請律師處理。」

整起事件的起因是，佩真日前因被報導哭求澎恰恰還錢，引發澎恰恰不滿，澎恰恰還發文反問佩真：「當時與黃金泡菜合作，您們雙方已經談定46萬從銷售所得中每次扣回8萬當作借款分期還給妳！？」對此，佩真則向媒體說明，自己跟泡菜老闆沒有債務關係，同時，佩真否認有收到泡菜老闆還款，強調他們的帳目是清清楚楚。