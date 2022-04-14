新竹市政府為提高綠色運輸使用比例，近年持續辦理淘汰老舊機車換購電動機車加碼補助，14日3箭齊發，包括祭出532萬元「汰舊換購」加碼補助，最高可領4萬6300元；全國首創「補助中低收入戶電動機車充電費用」每輛6000元；竹科管理局加碼300萬元補助「淘汰老舊機車」。

副市長沈慧虹表示，竹市電動機車數量達1萬966輛、占機車總數3.9％，為非六都本島第1，市府近年積極推出各種加碼補助，同時建構友善綠色運輸環境，今年再祭出532萬元持續辦理汰舊換購電動機車，一般民眾、中低收入戶皆可獲補助。

為鼓勵民眾盡早申請，前100名申請「汰舊換購電動機車」者，加送早鳥禮「客製化擋泥板貼紙」1份，只要提供想印製的圖樣（如家人照片、偶像照片），環保局將協助印製客製化貼紙，可任意裝飾在擋泥板、安全帽或車身上。

她說，市府於2019至2021年連續3年補助低收入戶汰舊換購電動機車，今年補助對象擴大至中低收入戶，更創全國之先補助低收、中低收入戶換購電動機車充電費用每輛6000元，並感謝科管局提供300萬元加碼補助辦理單純淘汰老舊機車，一般民眾每輛可獲得1000元、低收入戶每輛可獲得2000元，另可再至環保署「廢車回收一站通」網站申請機車汰舊補助2300元，讓無購買新車意願民眾也能享補助。

環保局長江盛任補充，只要於2021年底前設籍新竹市，淘汰2007年6月30日前出廠的機車，並同時換購電動機車，依換購電動機車的類型，享不同補助總額，一般民眾可獲補助1萬4400元至2萬300元，中低收入戶可獲補助3萬2400元至4萬6300元。

環保局說明，目前設籍登記新竹市的電動機車已從2015年922輛增至2022年2月1萬966輛，成長率近11倍，顯見民眾以綠色運具的實際行動來落實環保。因應電動機車數量逐年成長，全市共設置116處、152座的充電站，另，光陽、GOGORO、中油加油站設置充電站及換電站也計有92處。

市府指出，竹市轄內86家機車排氣檢驗站均可協助填寫「汰舊換購電動機車」及「單純淘汰老舊機車」補助申請文件，85家機車排氣檢驗站更提供臨時充電服務，歡迎就近洽詢利用，2項補助期限皆追溯至2022年1月1日，經費用完為止。詳細可電洽環保局空氣汙染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002。