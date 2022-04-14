彰化縣衛生局公布足跡。。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美說明疫情。（吳敏菁攝）

本土疫情再攀新高，中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增982例確診，彰化縣又增加5例，其中2例尚未列案，列案3例分別有高雄、嘉義和台北的旅遊史；此外，是彰基二林分院門診工作者在隔離中發病，沒有對外傳播的危險。彰化縣衛生局並公布埔心和員林兩個足跡點。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，最新確診個案，其中是30多歲女子，4月4日到10日到高雄住宿，打過2劑AZ和1劑莫德納。另例50多歲女子，12日有到嘉義旅遊史後，到台北陪病，23日被檢出，打過3劑BNT。另例是60歲男子，3月23日到4月12日到台北住宿，打過1劑AZ，回家後發燒，警覺性很高，在家中自我隔離，12日快篩陰、13日快篩呈陽性。

另外兩例未列案號是彰基二林分院門診工作人員群聚追蹤，兩人都參加午餐會議，都打過2劑AZ和1劑莫德納。

彰化縣衛生局最新公布足跡，包括4月9日上午10點40分至11點20分埔心鄉正易商行，10日上午11點至15點10分在員林市皇潮鼎宴禮宴會館。時間點內到過這些地方，請留心自主健康管理。

縣長王惠美呼籲，如果出現呼吸道或不適症狀，請到安心防疫診所就醫；彰化縣已經啟動295村里疫苗快打站，來就打免預約，快打站設置道4月19日。即日起接種18至64歲送200元禮券，65歲以上和55歲以上送500元禮券。