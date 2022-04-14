亞馬遜周三宣布將就倉儲與運送服務，向美國商家收取平均為5%的燃油與通膨附加費，以應對持續上揚的成本。

這是亞馬遜首次收取此類的附加費。撇除物流方面的支出，過去幾個月來，薪資等人力相關費用增加，已經吃掉了該電商巨頭的獲利。

亞馬遜在給商家的信中表示，從4月28日起，亞馬遜將對倉儲和透過「亞馬遜物流服務」（FBA）運送的每件商品平均加收24美分。該公司表示，這筆附加費是一種在供應鏈中廣泛使用的機制，並強調這筆費用不會是永久的。

亞馬遜在信裡表示，我們的成本已經大幅增加，也已經盡可能吸收這些增加的成本，以減少對銷售夥伴的影響。在2022年，隨著全球放寬防疫限制，我們原本預期將恢復正常，但燃油和通膨卻帶來更多挑戰。

目前為止，亞馬遜只宣布在其最大的市場美國收取附加費。雖然其平台上的賣家可以直接出貨給客戶來避開這筆附加費，但許多賣家是靠著FBA取得亞馬遜快速配送服務Prime的會員資格。亞馬遜表示，與其他替代方案相比，亞馬遜的物流服務費用仍然低很多。