內政部表示，今年擴大租金補貼到50萬戶，是落實房東和房客和諧雙贏的好政策，對於坊間租金補貼看得到吃不到的說法，是6年前移留下來的陰影。

內政部指出，政府持續擴大租金補貼，先從6萬戶倍增至12萬戶，另推動社會住宅包租代管，引導民間超過3.6萬戶租屋行為納入政府服務體系，合計近16萬戶租賃契約，約占租屋市場總量18％的房東，在符合住宅法公益出租人的條件下，享有所得稅每戶每月1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率，不僅讓租賃雙方和諧雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。

2010年針對包租代管房東與房客進行問卷調查，房東表示支持政策的比例高達98.3％，房客也有95.6％的支持度，且既有12萬戶租金補貼戶中，雖曾零星接獲房東為難狀況，但2021年內政部將全數申請案件主動再申請一年補貼時，並無任何房客表示不妥或反對，顯示在既有公益出租人制度下，租賃雙方即使偶有不熟悉政策方案的誤解，但在釐清瞭解後，均樂意參與接受政策的服務及納管。

房客申請租金補貼無需取得房東同意，且房客申請通過後，房東同時取得公益出租人資格，房東無須另外申請。因此，內政部鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也提醒房東在5月申報所得稅時，記得勾選住宅法第 15 條資格(公益出租人)。

今年7月將推出的50萬戶租屋補貼專案，除了擴大受協助的租屋家戶與提高補貼金額外，更可掌握超過6成的租屋契約資訊，屆時租屋市場的透明化與健全化會更加完整，後續配套政策落實與資訊分析揭露也更為充足，過往遺留的租屋黑市等問題，也將在擴大租金補貼的陽光下逐漸化解。