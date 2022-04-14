澎湃新聞報導，大陸公安部刑事偵查局局長劉忠義14日在國新辦新聞發布會上表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點。一是新型網路犯罪已成為主流犯罪；二是詐騙手法加速反覆運算變化；三是攻防對抗不斷加劇升級；四是跨國有組織特徵日趨明顯。其中，大量利用跑分平台加數位貨幣洗錢，USDT（泰達幣）危害最嚴重。

劉忠義分析，一是新型網路犯罪已成為主流犯罪：近年來，隨著資訊社會快速發展，以電信網路詐騙為代表的新型網路犯罪已成為主流犯罪。特別是新冠疫情背景下，人們生產生活加速向網上轉移，進一步加劇案件高發，電信網路詐騙犯罪已成全球性打擊治理難題。

二是詐騙手法加速反覆運算變化：詐騙集團針對不同群體，根據非法獲取的精準個人資訊，量身訂製詐騙劇本，實施精準詐騙。詐騙類型超過50種，其中網路刷單返利、虛假投資理財、虛假網路貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來，先通過刷單返利騙取群眾信任，後引流至虛假投資平台實施詐騙的案件高發多發，發案和損失均在30％以上，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智慧、GOIP、遠端操控、共用螢幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網路和轉帳洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網路通道看，利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60％，開始大量利用秒撥、VPN、雲語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平台、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公帳戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平台加數位貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

四是跨國有組織特徵日趨明顯：詐騙集團組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特徵。目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團夥向大陸公民實施詐騙活動。