本土疫情快速升溫，民眾搶買防疫保單，讓多家業者的風險胃納量瞬間接近上限，紛紛傳出停售消息，目前市面上年繳保費500至600元，匡列隔離可賠2.5萬以上，甚至確診再領5萬的補償型防疫保單幾乎都已下架，目前能買得到的商品，隔離補償最多僅剩1萬，若是希望能將理賠金拉高到3萬，年繳保費都會達900元以上。

台灣疫情嚴峻，這兩天民眾瘋搶隔離保障較高的防疫保單，導致各家公司決定調整策略，包括和泰產險、中國信託產險、泰安產險、明台產險及兆豐產險在內的業者都停售隔離理賠金額較高金額的防疫保單。

先前年繳保費600元左右，隔離、確診就能理賠超過5萬的保單多半都已停售，目前市面上雖然仍有年繳保費600元的保單，但理賠金額只剩下1萬左右，若想將理賠金額提到至3萬，年繳保費也必須拉高至近千元。

此外，許多人也好奇，若是在宅照護是否會理賠？金管會保險局副局長張玉煇強調，已經請保險業相關公會邀集業者，蒐集意見後2週內將完成因應方案，並提出一致性認定方式。

保險局局長施瓊華則指出，防疫保單是對確診者一定會送到集中檢疫所、防疫旅館，只要有醫療行為，若確診者本來要到醫院住院、到集中檢疫所現改為在宅照護，有治療行為的會請保險公司從寬認定。

陪同隔離是否能理賠的部分，金融消費評議中心已經決議，陪同隔離不在現在契約理賠範圍。施瓊華說：現在已有案例，父母確診被隔離，為了要照顧小孩，小孩只好被迫一起隔離，評議中心已做出決議，保險公司對小孩不理賠。