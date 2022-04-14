高級的柏金包和凱莉包製造商愛馬仕(Hermes)今年第一季銷售表現超出預期。雖然時尚產業遭遇烏克蘭戰爭的動盪和中國新冠肺炎的封鎖，然市場對奢侈品配件的需求強勁，特別是在美國和歐洲。

該法國頂級奢侈品集團說，按固定匯率計算，上季營收按年增加27%，來到27.6億歐元(約30.6億美元)，表現優於共識預測的15%成長。

伯恩斯坦分析師Luca Solca說，此一結果證實了「今年又將過得很好」，並指出，「又一次達成共識預測」。

愛馬仕所有的部門都實現兩位數的成長，包括皮件和鞍具部門，該部門包括了知名的柏金包和凱莉包業務，佔去近半數愛馬仕的銷售，在第一季銷售年增15.8%。

鐘錶部門雖銷售少很多，但成長最強勁，增加62%。銷售皮帶、珠寶、手套、帽子、鞋子的成衣和配件部門也成長了44%。

愛馬仕主管財務的執行副總裁Eric du Halgouet在電話中對媒體表示，今年在中國的開局強勁，直到三月初。而新一波疫情爆發後，種種的社交管制措施，一些店也被迫關閉。