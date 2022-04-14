和順轉運站目前工程進度已達40％，預定明年第1季完工。(曹婷婷攝)

台南市安南區近年發展迅速，台南市交通局於台灣歷史博物館對面打造和順轉運站，串連史博物館、亞太棒球場、安南醫院，將提供市區公車轉乘接駁，也能提供棒球賽季期間轉乘接駁，今天舉辦上梁典禮，預計明年第1季完工，未來，轉運站將打造商業空間，經營美食街、咖啡館等，帶動周邊生活機能。

台南市目前已有新營、台南、麻豆、關廟4處轉運站，其中，以台南轉運站營運狀況最好，每個月有10萬人次。新增的轉運站除了今天舉行上梁、耗資1.2億元的和順轉運站，還有預計年底動工的平實轉運站，規畫中的則有位於永康物流園區的永安轉運站。

其中，平實轉運站將是一座綜合性商場，內部將有商辦、旅館、商場等設施，也因鄰近國道，除了站供市區公車使用，還可提供國道客運轉乘服務，預計花3年完工。

市長黃偉哲今天主持上梁典禮，他說，便利交通是地方繁榮最重要關鍵，安南區發展迅速，和順轉運站除了正對台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心，周邊還有安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等住宅區的中心位置，將打造為安南區市區公車中心。

交通局長王銘德指出，和順轉運站可提供幹線、市區公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務，並保留未來先進運輸系統銜接彈性。

交通局指出，和順轉運站規畫12席大客車乘車月台、汽車38席及機車78席停車格位，站內也打造商業空間，完工後，將採OT模式委外營運，除引進商家，也會要求裝設太陽能光電及電動車充電設備，打造綠能的公共交通場域。