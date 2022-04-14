大立光毛利率 連三季跌破六成 15:592022/04/14 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）今（14）日召開線上法說會，會前先行公布今年首季財報，因匯兌收益進補，業外收益激增，首季稅後純益55.13億元，呈雙增，分別呈年增4％、季增7％，首季EPS41.3元，小贏去年同期的39.62元，寫下近五季新高。 惟因產品組合劣化，首季毛利率再度跌破六成，僅餘53.36％，較上季的55.85％，下滑2.49個百分點，連三季跌破六成。 首季總稅收 歷年同期新高 孟格失算 狂買阿里大賠四成 #大立光 #首季 #六成 #連三 #跌破 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打炒房奏效 首季看屋潮跌破20組 04:102022/04/12 產業特刊 《半導體》易華電3月營收登近半年高 Q2審慎看升 13:482022/04/12 財經 美銀行業 首季獲利估減36％ 04:102022/04/14 全球財經 《生醫股》葡萄王3月、首季營收 雙創同期高 17:092022/04/11 財經 新梯出貨旺 崇友首季營收年增5％ 16:372022/04/11 財經 外資撤 今年賣超近6千億 04:102022/04/13 證券．權證 彰化縣人口跌破125萬人 縣府疾呼：6月開國門快入境復籍 12:282022/04/13 生活 3月台股交易量衰退 證交稅收年增連三黑 17:352022/04/13 財經 沒有最高只有更高 首季新案開價四都飆史上新高 17:332022/04/12 財經 《半導體》力積電Q1營運寫5高 每股賺1.85元 07:492022/04/13 財經 高價族群績昂 力拚止穩再反攻 04:102022/04/12 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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