大立光（3008）今（14）日召開線上法說會，會前先行公布今年首季財報，因匯兌收益進補，業外收益激增，首季稅後純益55.13億元，呈雙增，分別呈年增4％、季增7％，首季EPS41.3元，小贏去年同期的39.62元，寫下近五季新高。

惟因產品組合劣化，首季毛利率再度跌破六成，僅餘53.36％，較上季的55.85％，下滑2.49個百分點，連三季跌破六成。