案307578日參加阿妹台北演唱會，坐在「黃2B」區遭傳染，12日曾到高雄參加商演。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市今天新增40例本土個案，市府公布相關足跡。其中，一名台北確診個案8日參加阿妹台北演唱會，坐在「黃2B」區遭傳染，12日曾到高雄參加商演。衛生局表示，演唱會現場沒有禁飲食，喊叫、吃東西等行為都成了防疫破口。目前已發出簡訊通知900多名北上參加演唱會的高雄人到檢，但目前僅200多人配合。

高雄特殊娛樂場所傳播鏈持續收斂，但「外縣市旅遊史」確診一波接一波，成為目前最高風險。

衛生局表示，今日外縣市旅遊史增加5例，其中案30757前天到高雄來參加商演，接到台北友人通知警告，想起8日他也有參加阿妹演唱會，當時坐在「黃2B」區，到醫院採檢後確診，但與其他高雄演唱會確診者互不相識。

陳其邁表示，大數據資料顯示，高雄市有900多人北上參加演唱會，已發出簡訊要求配合採檢，但目前僅200多人到檢。

疫調發現，演唱會現場沒有禁飲食，處處可見脫罩喊叫、音響太大聲近距離交談、吃東西等行為都成了防疫破口。

衛生局再次呼籲，密閉空間、脫口罩的風險大，民眾一定要把口罩戴好，做好個人防護。