台北市政府將興建北市音樂與圖書中心，原預計今年下半動工、2025年完工，但工程已4度流標，市議員鍾沛君批評市府承諾跳票，還傳出市長柯文哲為此怪罪前副市長林欽榮，抱怨對方堅持要蓋。文化局長蔡宗雄坦言年底僅會拆除舊建物，預計後年才能動工，挨轟「留爛攤子給下任市長」。

台北市議會下午進行教育部門質詢，鍾沛君關心音圖中心工程進度，詢問市府宣稱下半年能開工的支票還算數嗎。文化局長蔡宗雄肯定地說「算」，強調市長柯文哲早在施政報告時說明過，遭鍾反嗆報告內僅以「2022年完成建築師遴選」草草帶過。

蔡宗雄解釋，音圖原將建築師標和工程標統包進行，但議會要求必須儘速發包，文化局便在原核定工程經費範圍內，改為傳統發包方式，分為兩階段招標。拆除標部分預計下周上網、11月完成，建築師標5月上網、年底徵選完畢後進入都審作業。

「真的很會玩文字遊戲！」鍾沛君質疑，當時大家都認為音圖採統包方式，所謂「動工」就是開始施工，豈料市府精巧地分為拆除、設計及施工3部分，過去拍胸脯承諾的年底動工，卻變成年底拆除完畢、完成建築師遴選就是「動工」，意義完全不同。 鍾沛君說，柯文哲早在3月1日拍板改為傳統招標方式，3月18日舉辦招商說明會，但3月25日施政報告卻未提出，假使建築師標五月得標、順利簽約，估計要500日曆天才能完成前期規畫設計，最快要等到2025年才能將工程發包。

鍾沛君接著表示，近日晨會聽聞柯文哲將音圖延宕一事，怪罪北市前副市長林欽榮，認為都是他在任期間執意要蓋，叫他出來負責，但蔡宗雄不願證實此事，僅說音圖規畫都在行程上，會努力往前衝。

鐘沛君說，音圖不該成為留給下任市長的爛攤，這些年來不斷報告、調整預算，現在卻只換來拆除標發包，批評文化局別在音圖建設上玩文字遊戲。蔡宗雄則說，傳統包則須通過建築師徵選、都審完畢後才能進行預算提報和調整，預估明年啟動都審，通過後預算跟上，後年年初就能進行招標動工。