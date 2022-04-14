近日台灣本土COVID-19疫情升溫，單日確診數衝上新高，許多公司隨即因應調整最新工作政策，重啟員工遠距辦公、分流上班措施，靈活辦公蔚為熱門議題。世邦魏理仕最新亞太區租戶調查亦顯示，近七成的亞太區及台灣受訪企業計畫在未來疫情穩定後，採行混合型辦公模式，將賦予員工選擇工作地點(如遠距或辦公室)的權利。此外，31%的台灣受訪者有意增加靈活辦公空間的使用，提供員工更多元的辦公場所，並有利於縮短員工通勤時間。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，自疫情發展以來，企業用戶對於靈活辦公空間的詢問度有增無減，然而在台北辦公室市場空置率持續收斂的情況下，國際靈活辦公業者難以大幅擴張，目前靈活辦公空間占A辦總供給比例僅2.5%，仍有相當的成長空間。相較起來，本土靈活辦公室品牌因其規模及定位等因素，大多承租主要商圈內的B辦大樓，加上單點租賃面積較小，市面上可供選擇的物件較為充足，預料中短期內本土靈活辦公空間業者的租賃需求將持續增加，可望為B辦市場注入新動能。

世邦魏理仕台灣顧問及交易服務部主管陳頌民表示，在新冠疫情持續延燒之下，外資企業普遍對於搬遷及租金支出抱持謹慎的態度，短期內大型租賃成交案件將較為零星，2022年台北市場上搬遷活動將以中小坪數單位為主。據觀察，科技與金融業者對於辦公空間的升級需求較高，且對於租金的承受度也較高，未來數季將持續見到精華地段A辦成交4千元/坪以上的租金趨勢，預估今年A辦平均租金漲幅可達2%。