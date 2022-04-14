晶圓代工大廠台積電(2330)今（14）日召開線上法說，雖然疫情、地緣政治等因素使全球供應鏈仍充滿挑戰，庫存水位將維持高檔，但公司重申2022年產能均維持吃緊狀態，對今年以美元計價營收年增24～29％預期不變，並看好長期毛利率維持在53％以上水準。

台積電預期2022年第二季合併營收將升至176～182億美元，季增0.17～3.59％、中間值為約1.9％，以新台幣平均匯率28.8元估算為5068.8～5241.6億元，約季增3.2～6.7％，連8季改寫新高，毛利率估升至56％～58％、營益率升至45％～47％，亦將續創新高。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，受惠高效運算（HPC）及汽車電子需求強勁，抵銷部分智慧型手機季節性因素影響，使第二季營收動能持續向上。費用控管得宜、匯率較有利則帶動毛利率及營益率同步提升，看好長期毛利率維持逾53％水準。

台積電總裁魏哲家表示，疫情持續影響供應鏈，加上地緣政治風險因素，使全球供應鏈仍充滿挑戰，預估供應鏈庫存將維持高檔水準。公司將與供應鏈夥伴持續緊密合作，以解決長短料等問題。

雖然外部環境不確定性增加，但台積電仍認為5G、高速運算（HPC）將推動半導體長期需求成長，且電子產品半導體含量增加，使公司處於參與契機的絕佳地位。魏哲家重申，台積電今年產能均維持吃緊狀態，對全年以美元計價營收可望年增24～29％預期不變。