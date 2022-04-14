Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年3月抖音以及其海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過3.08億美元，繼續蟬聯全球非遊戲行動App收入冠軍，收入規模更達到2021年3月的2.1倍。

Sensor Tower指出，抖音以及TikTok在3月於全球吸金3.08億美元，其中45.6％的收入來自大陸。美國市場占18.8％排名第二。沙烏地阿拉伯占4.2％排名第三。

在日前Sensor Tower公布的下載量數據，抖音以及TikTok在3月獲得逾6,300萬次的下載，年增9.1％，同樣蟬聯全球非遊戲行動App下載量冠軍。其中大陸抖音下載量占11.2％，TikTok美國市場下載量占10.7％。

抖音以及TikTok在3月持續衛冕全球非遊戲行動App收入冠軍。YouTube同期則以近1.08億美元的收入居第二，收入年增17.7％。第3至5名的App依序為Disney+、Tinder、Google One。