本土疫情狂燒，全台多點爆發，全國校園停課標準卻放寬，但12歲以下學生無疫苗可打，12~18歲族群第三劑也遲遲未開打，感染科權威李秉穎表示，萬一本土疫情持續擴散，兒童感染恐成很大的問題，以死亡率千分之一計算，恐怕也會帶來近百名兒童死亡。民眾黨批評，要共存、要開放，卻讓孩子手無寸鐵面對病毒，民進黨不該拿孩子的生命當賭注。

民眾黨今指出，指揮官陳時中認為這波本土疫情恐破20萬例，停課學校更已超過300家，然而12歲以下的學童，還是沒有疫苗可打，12至17歲第三劑施打率也僅0.2％，指揮中心給不出BNT兒童疫苗到貨時間表，教育部竟也放心先鬆綁停課標準。

針對中央政府的開放措施，民眾黨稱，大家能理解，但如果連打疫苗這個配套措施都做不好，又怎麼對家長和孩子負責？事實上如果兒童染疫，症狀和大人一樣，發燒比例甚至高於成年人和青少年，同樣會傳染給家中長輩，就連李秉穎也提醒，兒童一定要打疫苗，否則台灣可能有將近百位兒童死亡，這背後都會是一個又一個家庭的破碎。

民眾黨要求，政府必須儘早讓12歲以下孩童打到疫苗，尤其目前疫苗救濟極難獲得賠償，孩童的疫苗救濟、認列標準都應更寬鬆，別讓家長與孩子們擔心受怕。