大陸環球網14日報導，美國財政部長葉倫美東時間13日，發表了一番對中國充滿威脅意味的講話。路透報導稱，葉倫宣稱，中國應該幫助結束俄羅斯在烏克蘭發動的「令人髮指的戰爭」，否則將失去在世界上的地位。她同時警告那些試圖破壞西方制裁的人將面臨經濟後果。對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在給路透的一份聲明中表示，中國「堅決反對」將中俄關係與烏克蘭危機聯繫起來，強調中方「致力於勸和促談」。

葉倫是13日在華盛頓智庫大西洋理事會演講時發出的所謂「警告」。她宣稱「熱切」希望中國能利用與俄羅斯的「特殊關係」，來說服莫斯科尋求結束這場衝突，並指責對這場戰爭「坐視不管」的國家「目光短淺」。

新加坡《聯合早報》稱，大西洋理事會成立於上世紀60年代，旨在推動對北約和集體安全理念的支持。此次講話代表著葉倫擔任美國財長以來針對中國最為嚴厲的表態。中國政府未加入美國牽頭的對俄制裁行動，同時也呼籲尊重主權和領土完整的原則。

從報導看出，葉倫的講話充滿威脅意味。葉倫稱，「我們呼籲對俄羅斯採取堅決行動，而中國如何回應，很可能會影響世界對於中國的態度及其進一步擁抱經濟一體化的意願。」她揚言，「如果中國在當下關鍵時刻不遵守烏克蘭問題上的原則，那麼就不能期望國際社會未來會尊重其對主權和領土完整的任何呼籲」。葉倫威脅說，對於就國際制裁俄羅斯行動「保持觀望」的國家來說，任何削弱制裁的行動都將觸怒美國及其盟友。

對此，路透報導，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國「堅決反對」將中俄關係與烏克蘭危機聯繫起來，並補充說北京「致力於勸和促談」。「中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，並將堅決維護中國企業和個人的合法權益，」劉鵬宇在一份電子郵件聲明中表示。

不過，據德媒報導，葉倫在問答環節說，美國需要與中國努力合作，以避免出現兩極的全球金融體系。但她自相矛盾地呼籲，美西方企業應將供應鏈轉移到「不受地緣政治影響」的「可信賴夥伴國」。