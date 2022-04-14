綜合外媒報導，俄羅斯美女藝術家斯科奇連科（Alexandra Skochilenko）在超市內將價格標籤換成描述俄軍轟炸馬立波劇院事件的紙條，被法院依照禁止散布對俄軍「假新聞」的新法律關押，罪名是「對俄羅斯的政治仇恨」，若成立，她將面臨最長10年刑期或300萬盧布（約105萬台幣）的罰款。

調查人員指控，31歲的斯科奇連科3月31日在Perekryostok一家超市將包含直接虛假訊息的紙片放在價格標籤之中，這包含了對俄羅斯的政治仇恨。

Some very creative antiwar activism at grocery stores in Kazan. They changed the prices to match the figures in their “product descriptions.” https://t.co/mqlyvbSyfi pic.twitter.com/byyEJEajgt — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 2, 2022

法官萊昂諾娃（Elena Leonova）也說斯科奇連科的行為是「危害公共安全」，她說此類行為會在社會中製造敏感局勢，並進一步導致顛覆活動。而由於斯科奇連科並沒有住在她登記的場所，被認定為具有逃跑風險，目前被監禁至開庭。

Absolutely insane. St. Petersburg artist Alexandra Skochilenko is placed in remand prison pending felony prosecution for spreading “false information” about Russia’s military by swapping in war facts on price tags at a local grocery store. A customer reported her to the police. pic.twitter.com/noDIeHIZOj — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 13, 2022

A Russian activist who replaced price tags in supermarkets with anti-war appeals and graphic images of atrocities in Ukraine has been jailed for 8 weeks pending her trial for “discrediting Russia’s armed forces.” Aleksandra Skochilenko faces 10 years behind bars. pic.twitter.com/6BgSUUiohE — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) April 13, 2022

斯科奇連科將自己描述為獨立藝術家與音樂家，她在3月時因參加俄羅斯國內的反戰活動被罰款10000盧布（約3500台幣）。她堅稱自己是無辜的，她不否認自己製作標籤，而是標籤上不含有虛假訊息。

根據俄羅斯打擊「假新聞」的新法律規定，必須公開將莫斯科在烏克蘭的行動描述為「特殊軍事行動」，否則將面臨最高 15 年的監禁。這導致多家媒體在俄羅斯停止運作。