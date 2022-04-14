全球各國通膨問題嚴重，台灣3月物價年增率3.27％，美國更是高達8.5％，不過跟中東國家土耳其比較起來，這些都不算什麼，美國財經媒體披露，土耳其貨幣里拉大貶，推升該國3月份通膨率預估達到61.5%，創20年來新高。而里拉之所以大貶，部分歸咎於利率政策，因為對《古蘭經》(或稱可蘭經)的信仰，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）採取降低利率政策。

美國財經媒體報導，土耳其民眾痛苦指數破表，該國的3月份通膨率將達61.5%，刷新20年以來紀錄。因物價狂飆，使土耳其的基準利率經通膨調整後降至負 47%左右，是迄今為止新興市場中最低的實際收益率。

綜合外媒報導，土耳其政府信仰《古蘭經》，支持低利率者認為，《古蘭經》雖贊成貿易，但有利息的債務是罪惡，導致該國即使近年來面對通膨還採取降低利率政策，貨幣跟著狂貶，里拉兌美元短短半年就貶值60%以上。

土耳其前國家統計局長丁瑟（Sait Erdal Dincer）過去曾坦言去年12月通貨通膨率高達36.1%，創下19年來新高，沒想到他說了這番實話，卻引發朝野震怒，該國總統一怒一下將他拔官，並再度強調，未來將進一步降息，通膨率才會跟著下降，這是他在兩年內第三度開除央行總裁。