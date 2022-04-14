行政院長蘇貞昌14日上午宣布，即日起開始徵用新冠快篩試劑，希望用快篩取代PCR檢測；同日基隆市長林右昌提出，基隆市國小學生與教職員，計畫執行快篩，每周一與周四各篩一次，日前已與各校校長討論，共識度非常高，只要中央核定計畫，取得快篩試劑就能馬上實施。

林右昌表示，計算基隆市國小學生與教職員，大概1.5萬人，由於12歲以下民眾沒有疫苗能夠接種，讓家長比較不放心，因此開始思考小學生快篩，根據新冠病毒Omicron變異株特性，初步規畫一周將篩檢兩次。

一周篩兩次就足夠；林右昌說明，目前發現感染Omicron變異株特性，大概3天至4天就會發病，如果要啟動校園監測，在周一與周四上學前施做快篩，應該就能找出感染學童，降低校園群聚擴散風險。

林右昌強調，國外執行校園快篩已執行許久，台灣未來勢必也要有相關規畫，目前基隆市政府已經計畫交給中央核定，快篩試劑也由中央提供，現在正等待最後中央決定，只要快篩試劑下來就能馬上執行。

現在就是時機點！林右昌補充，現在疫情比較嚴峻，讓許多家長比較有意願讓孩子規律快篩，剛好就是時機點，也跟國小校長討論過執行面與相關問題，共識度也很高，就等待中央一核定，計畫就能馬上實施。