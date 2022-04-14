由於有女警確診，高雄市左營警分局14日管制人員進出。（林瑞益攝）

高市警局三民二分局鼎金派出所、左營分局14日各傳1名員警確診，衛生局證實，2位三民二分局鼎金派出所員警經疫調，確定執勤時、接觸高風險地區遭傳染。左營分局女員警則是在分局內接觸一名服勞役的人員（快篩呈陽性）遭感染。

鼎金所12日有2名員警染疫，13日全體員警進行快篩，今日又發現一名員警染疫。該員警為疫調專案小組人員，衛生局表示，經查該員警在進行疫調時、接觸高風險地區遭感染。

左營分局一名年輕女員警今天也確診，該名女警13日流鼻水就醫，快篩後呈陽性，經PCR採檢後確診。所屬單位同事、家人均緊急快篩中。

左營警分局表示，確診的女警採居家隔離，目前整棟大樓的人員將作PCR檢測，包含所屬的派出所以及與分局有連結的單位。下午將作清潔與消毒作業，整棟大樓人員先暫時禁止出入。至於要報案的民眾，將在分局門口作業。

衛生局表示，經查，該名女警僅在分局內接觸過一名外來的服勞役人士，該名人士經快篩成陽性，感染源待查證。