建商申報開工量反應對未來房市買氣看法，依據高雄市不動產開發公會最新統計，第1季高市新開工大樓量體2770戶，較去年同期的2013戶，年增率達37.6%，2~3房產品穩居主流，其中楠梓、前金與三民區為新申報大樓開工量體排行前3名。 不過受打炒房影響，開始有建商不蓋住宅，改為申報商辦、套房等趨勢。

高雄市不動產開發公會統計，今年第1季會員申報開工年增率達37.6%，高市新開工大樓量體最多的前3大區，包括楠梓區804戶、前金區590戶與三民區520戶；第一季透天新申報開工量體為149戶，較去年同期的60戶，年增率達148%。

今年首季罕見出現京城集團申報商辦大樓開工，與玉苑資產管理申報開工套房，位於鼓山區華豐街48巷，共18戶，未來完工後將「只租不賣」。

京城集團位於九如二路、中華二路口，興建地上29樓、地下6樓商辦，總戶數共148戶，京城集團發言人周敬恆指出，該地區鄰近中都溼地公園特區、又鄰台17中華路，串接農16及美術館園區，離台積電園區僅20分鐘車程，看好未來周邊發展規劃為A級商辦。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷分析，報開工不代表立刻動工，建商按照原定進度申報，才會出現首季年增率達37.6%，從中科經驗來看，本季的產品類型也反應建商看準科技廠辦公、以及員工租屋需求，開始布局A級商辦與租賃產品。

陸炤廷指出，高雄與國際接軌的頂級A辦相當稀少，未來商辦完工，單坪月租金達1000元，不成問題。

不過若從3月單月會員申報開工數來看，年減約17.73％，打炒房與升息迫使建商推案力道略轉保守，陸炤廷坦言，「現在買土地比登天還難」，土地就是資產，不如趁這波打房把推案腳步放慢，好好規劃產品，創造品牌口碑。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)