晶心科(6533)今(14)日參加證交所業績發表會，受惠RISC-V進入收割期，去年獲利創下新高。晶心科RISC-V權利金以手機為主，惟當前手機市場低迷，晶心科也除看到客戶積極導向新領域外，自身也持續發展更多元產品，打入更多RISC-V應用。

晶心科去年授權合約數創下歷史新高，2021年營收8.2億元、年成長41.1%，全年淨利為1.62億元、年成長360%，每股淨利為3.59元。全年毛利率為99.8%、年增加0.02個百分點，營業利益率為19.4%、年增加12.9個百分點。

晶心科2021年營收占比來看，矽智財占比60%、權利金占比28%、維護費用占比9%、客製化ASIC占比3%。

晶心科在RISC-V處理器IP市場深耕多年，也在RISC-V國際聯盟中位居重要地位，所謂的RISC-V是一種免費開放原始碼指令集架構(ISA)，透過開放標準協作來開發處理器新，去年RISC-V整體營收貢獻也達64%，在百分比、實質數字來說都是成長的。長期來說，晶心科將力拚在RISC-V領域的領導地位，藉此也盼為公司營運帶來更大貢獻，晶心科也持續力拼在RISC-V領域走出更多應用。

細分晶心科RISC-V權利金，現今仍以手機為主，預期未來手機仍會佔有不錯的比例，惟近期手機市場不是那麼樂觀，晶心科表示，手機市場確實有衰退跡象，晶心科屬於上游公司，主要按照合約出貨，還是以出貨量來判斷，目前也看到手機儘管出貨疲軟，但產品ASP有調高，且面對大環境不佳，客戶還是想辦法在成長，找市場機會，也會積極導向新興領域，類似車用電子等。

車用市場上，晶心科第一顆AndesCore車用RISC-V核心也預計將於上半年完成SGS-TUV Saar GmbH認證。