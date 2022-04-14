美國周三宣布延長新冠病毒公衛緊急狀態，這表示至少在3個月內美國人能繼續獲得免費的病毒檢測、疫苗和治療。但專家表示，這可能是美國政府最後一次延長這項措施。

美國政府最初在2020年1月新冠疫情剛開始爆發時頒布這個公衛緊急狀態，此後每季更新一次。該公衛緊急狀態原定於4月16日到期。

美國衛服部（HHS）在聲明中表示，該部門將延長新冠病毒公衛緊急狀態，並將在終止日或到期日前60天通知各州。

政策專家表示，這可能是衛服部長貝塞拉（Xavier Becerra）最後一次延長該公衛緊急狀態。

美國政府一直在為其Medicare和Medicaid健康保險計畫的被保險人支付檢測、疫苗和某些治療費用，並透過公衛緊急基金要求民間保險業者支付檢測和疫苗的所有費用。

由於國會在還要撥款多少上爭論不休，美國的第二筆聯邦資金已經枯竭。這筆資金用於為沒有保險的人支付檢測、治療和接種費用。一旦政付終止這個突發公衛事件，有保險的人必須支付共同支付額等費用，而沒有保險的人將難以獲得免費檢測。