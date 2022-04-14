睽違兩年的台北國際電腦實體展(COMPUTEX 2022)將於今年5月24日至27日在台北南港展覽館1館盛大舉辦，為協助業者拓銷全球市場，COMPUTEX除了實體展覽外，同場加映COMPUTEX DigitalGo(5月24日至6月6日），以實體展輔以跨越地域及時差限制的雲端展會，提供參觀者更多元的觀展體驗。該展即日起開放預登，歡迎全球業者踴躍上網預約參觀。

國內外大廠線上線下齊聚，建構全球科技生態系。COMPUTEX為全球前三大資通訊展覽，今年聚焦智慧驅動、無限體驗、數位韌性、開創運算、創新與新創及綠能永續六大主題。此外，為配合今年實體開展，主辦單位邀集國內外科技大廠線上線下參與，指標參與廠商包含宏碁(2353)(Acer)、超微(AMD)、宇瞻(8271)(Apacer)、安謀(Arm)、華碩(2357)(ASUS)、宏正(6277)(ATEN)、台達電(2308)(Delta)、技嘉(2376)(GIGABYTE)、國際商業機器(IBM)、英飛凌(Infineon)、鎧俠(KIOXIA)、微軟公司(Microsoft Corp.)、微星(2377)(MSI)、輝達(NVIDIA)、恩智浦(NXP)、美國高通公司(Qualcomm)、雲達科技(Quanta Cloud Technology, QCT)、美超微(Supermicro)、德州儀器(Texas Instruments)及索泰(ZOTAC)等知名軟硬體大廠共同參與，力求打造全球科技生態系。

COMPUTEX CEO Keynotes & Forum深度剖析產業未來，除了虛實併進展覽外，今年COMPUTEX亦辦理多項活動，其中廣受好評的COMPUTEX CEO Keynote是全球科技巨擘暢談熱門科技產業議題的平台。今年更擴大舉辦，預計辦理5場COMPUTEX CEO Keynotes，講師均來自國外科技龍頭，提供與會者最豐富且精闢的前瞻科技洞察。

同樣受到高度關注的COMPUTEX Forum以「科技賦能 創新常態(Create the New Normal)」為題，第一場聚焦科技創新，以「科技賦能 建構產業生態鏈」為核心，剖析高效運算、5G、IoT等技術如何帶動AI的變革與機會。第二場則以科技應用為重點，探討虛擬世界、智慧生活、遠距工作商機，以及如何運用數位科技落實ESG管理，引領趨勢潮流。

周邊活動豐富多元，打造多面向觀展體驗。為提升參展商、買主的觀展效益，該展除了透過線上線下Hybrid形式展出外，外貿協會更積極串聯各式資源，辦理多元活動，協助業者深化國際鏈結，接軌國際。如「全球買主採購洽談會」於實體展期間推出遠端帶看展服務，並邀請國際VIP買主及政府採購得標商參加採購洽談會，讓國外買主遠端即可與供應商進行一對一洽談；COMPUTEX實體展覽期間設置「展中直播間」主播棚，直播參展商發表最新展品，無時差透過網路向全球買主強力放送；安排財經專家、產業專家以及不同領域的意見領袖，於實體展進行「主題導覽」，買主在線上也能一窺展覽究竟；並打造具互動功能之線上展覽平台「COMPUTEX DigitalGo線上展」，國外買主可以文字或視訊即時與參展商直接線上聯繫。

台北國際電腦展(COMPUTEX 2022)為全球3大指標資通訊展覽，除了展現台灣科技經濟實力，也將攜手全球參展廠商、買主和新創團隊，持續「建構全球科技生態系」。