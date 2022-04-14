桃園14日新增87例本土確診個案，市長鄭文燦主持疫情說明記者會，他表示，市內大大小小的傳播鏈總計有32條，目前有25條有新增確診個案，更點名3所學校的傳播鏈要特別留意。

鄭文燦說，14日新增個案中有65例已完成疫調，其中居隔轉陽有22例、匡列採檢18例、自行採檢25例，另外也點出仁和國中、龍山國小、楓樹國小都有新增學生確診，要特別注意。

鄭文燦指出，仁和國中群聚案是由跆拳道教學引起，今新增4人、累計19人確診，已請教育局關懷這次受疫情影響無法參賽的小選手；龍山國小群聚與安親班有關，今新增10人、累計17人確診；楓樹國小群聚則集中在同個補習班，居隔採檢今新增2人、累計15人確診。

談及目前的專案採檢狀況，鄭文燦說，大業幼兒園採檢214人皆為陰性，童安園幼兒園採檢140人其中2人陽性，仁和國中採檢1404人有2人陽性，中山國小為桃園規模最大的國小，採檢1902人皆為陰性。

蘆竹消防分隊隊員在外縣市家中採檢確診，該消防分隊及大隊採檢77人全為陰性，陸軍某部隊因有確診者，採檢158人有2人陽性，156人雖為陰性但仍須在營居隔，平鎮國中採檢1883人全為陰性；華亞科技園區某職場採檢241人，其中有移工確診，列為明天個案，因移工有群聚性數量一定還會再增加，會再進一步說明。

「疫情看起來在升溫、確診者增加，傳播方式以多地點、多傳播鏈型態為主！」鄭文燦提醒，民眾若有足跡重疊或是有症狀要盡速就醫，社區內有黑數、不明感染源，為此中路運動公園採檢站、中正公園採檢站上、下午都有開設，另外3個採檢站只開早上。

鄭文燦呼籲，15日早上8點至12點有專案接種，不分年齡都可以接種疫苗，長者部分條件下修至60歲、原民長者則為50歲以上，可以到22個社區接種站接種高端或莫德納疫苗，可利用愛心計程車免費接送，送700元禮券及桃園好米1包，每個行政區約有2個疫苗接種站，鼓勵一起打疫苗提高覆蓋率。