微風集團持續發展超零售生態圈，繼旗下阿舍食品首推NFT後，再攜手蔣友柏Gentle Panther NFT透過信義區微風松高戶外超大型LED屏幕每周發表，成為業界首家開啟NFT市場業者。

微風指出，NFT收藏品將不在限制於只能存在一個地方，微風攜手蔣友柏第一次藝術跨界合作，以Gentle Panther為主題的NFT，分別展示25件開箱後的Gentle Panther NFT動態影像，透過微風松高LED大屏幕，利用30秒影片不同影像，讓藝術家與藏家直接連接。

同時實體展亦將於5月6日微風之夜「Diamond In The Rough鑽記」特展呈現，微風率先於21日開展蔣友柏以豹隱、豹變為主題的代表作，以及數件繪畫和立體作品，此次特展為微風專屬貴賓所打造，將舉辦兩場藝術家專場活動，分別邀請微風貴賓以及藝術家Gentle Panther NFT初代藏家實體賞畫，亦標誌著從古典的會員制到NFT所代表的Web3.0社群的價值信任與集合。