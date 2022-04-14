本土疫情急遽升溫，民眾瘋搶防疫保單，不只造成各家產險公司網路投保系統大當機，也引發後續許多爭議；明台產險今公布防疫保單投保2項新規定，首先，為因應每天上萬進件量，即日起停止線下業務員人工送件，統一改由官網進行「網路投保」，第二，為避免道德風險，即確診或接觸後前來投保，進而引發理賠爭議，網路投保的生效日設定在投保當天之後的第5天生效，簡言之，生效日前遭隔離、確診，保險公司是不會支付理賠金。

由於疫情嚴峻，明台產險透露，4月剛上線的防疫險熱銷，每日均有上萬人投保、甚至半夜12點仍有數千人掛在線上等候投保，因此，整體投保累積件數超過原先設定的風險管控胃納標準，是造成網路流量與作業人力超載的主因。

明台產險自今日(14)起，停止線下業務員人工送件方式、統一改由官網網路投保，目前正進行費率重新精算、調整商品，並同時擴充網站頻寬，待重新開放投保後，亦定期動態調整投保方案。

此外，產險業已發生不少投保後，隨即因為隔離或確診而申請理賠出險的案件，明台產險分析，若傳統線下通路進件，由於層層轉送時間及流程較為冗長，難以判斷要保收件、保險生效及出險時間之先後，因此容易產生核保或理賠爭議，透過網路投保即有明確記載的系統時間得以釐清。

明台產險進一步說明，Omicron潛伏期更短一般為3天，為了避免已接觸確診者的高風險民眾逆選擇投保，影響其他保戶權益，同時為了避免理賠爭議，網路投保的生效日設定在投保當天之後的第5天生效，若是在生效日前遇到隔離或確診仍無法理賠。