外傳正在澳洲訪問的美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menende）預計今晚率團抵達台灣。外交部長吳釗燮今早在立法院答詢表示，邀訪美方政要是外交部一直在做的工作，並未正面證實。大陸外交部發言人趙立堅今天（14日）在例行記者會中呼籲美國，不要在危險的道路上越走越遠。

訪問團由民主黨籍的梅南德茲以及共和黨籍的參議員葛理漢（Lindsey Graham）、柏爾（Richard Burr）、薩斯（Ben Sasse）、波特曼（Rob Portman）、以及眾議員傑克森（Ronny Jackson）所組成。根據澳媒報導，訪問團接下來將前往台灣與日本，並會晤政府高層。據民視新聞網報導，美方權威人士透露，訪團將在今晚抵達台北松山機場。

如果上述美國參議員訪台消息屬實，這將是自美國議員團去年11月訪台後，再次有美國國會議員訪問台灣。總統拜登指派由前高級國安官員組成的另一個代表團，今年3月也曾訪台。

趙立堅對此表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。美國國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國政策。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，不要在危險的道路上越走越遠。中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。