前總統馬英九被控賤賣黨產「三中案」，一審認定前立委蔡正元利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司2.8億元資產，依業務侵占罪判刑3年6月，另《商業會計法》判刑6月，可易科罰金，二審14日開準備庭，蔡正元出庭應訊喊冤。

蔡正元說，自己感到很無辜，被指侵占的錢，是他個人與中影前副董事長莊婉均間債權延伸；他並沒有侵占阿波羅公司資產，也沒有掏空或背信等問題。

三中案緣於《廣電法》要求在2005年12月26日以前，黨政軍須退出媒體經營，馬英九2005年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影、中廣、中視股權及舊黨部大樓。外界質疑交易案疑涉賤賣，特偵組一度介入偵辦，2014年以「查無犯罪事證」簽結。

台北地院一審判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪，只有蔡正元遭判有罪。