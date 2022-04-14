儘管本土疫情緊張，衛福部長、防疫指揮官陳時中的從政動向仍備受關注，外傳可能6、7月就會宣布參選台北市長，屆時防疫的重責大任，極有可能由民進黨立委邱泰源接棒。

5月22日世界衛生大會WHA將在瑞士日內瓦舉行，傳聞屆時陳時中將出訪WHA，與各國官員會面，回國後就會宣布參選台北市長。

既然民進黨提名陳時中選北市只是早晚問題，誰接替防疫重任也引起討論，現任中華民國醫師公會全國聯合會理事長，曾任台大醫學院教授，為民進黨醫療專業代表的立委邱泰源呼聲高。

邱泰源原先在台大醫院從事醫療教育工作30年，希望培育人才好好照顧病人，讓所有民眾由生到死都能享有最好、最有尊嚴的治療。

外界好奇邱泰源是否有意願接任衛福部長，邱泰源對此表示不關心，自己關心的是國家重要議題，是不是每個人都準備好扮演好各自的角色，是醫師公會理事長也是立委，現階段醫療量能要能配合疫情指揮中心的政策，在衛環委員會則要為醫療找出路、為人民謀幸福，任何一個職位都可以為人民努力。

除了立委邱泰源，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，台大醫師李秉穎可能接棒，醫界也傳出總統御醫陳振文也是人選。

至於邱泰源是否支持陳時中參選台北市長，邱泰源強調，陳時中在防疫等各方面表現非常令人敬佩，是非常適合擔任首長的人選。

邱泰源指示全國各醫師公會將配合及落實政府未來的各項防疫策略，盡快提升疫苗覆蓋率，認同現階段台灣防疫目標「重症求清零，有效管控輕症」，「新台灣模式」就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活的防疫方向。