新北今新增360例確診再創新高，新北市衛生局今公布相關足跡，其中星巴克鶯歌門市、新莊歌喉讚KTV、藏壽司板橋中山遠百店、秀泰生活樹林店都有足跡。（衛生局提供）

新北今新增360例確診再創新高，新北市衛生局今公布相關足跡，其中星巴克鶯歌門市、新莊歌喉讚KTV、藏壽司板橋中山遠百店、秀泰生活樹林店都有足跡。（衛生局提供）

新北今新增360例確診再創新高，新北市衛生局今公布相關足跡，其中星巴克鶯歌門市、新莊歌喉讚KTV、藏壽司板橋中山遠百店、秀泰生活樹林店都有足跡。（衛生局提供）

新北今新增360例確診再創新高，新北市長侯友宜表示，12例新增採檢陽性、48例居隔陰轉陽，其中外縣市相關案73人。新北市衛生局今公布相關足跡，其中星巴克鶯歌門市、新莊歌喉讚KTV、藏壽司板橋中山遠百店、秀泰生活樹林店都有足跡。

案28498本月10日曾到八里Ton Up Cafe英倫復古餐廳，案28628本月6日曾到星巴克鶯歌門市，案28872本月6、7日曾到新莊後港一路蛋炒飯、店小二永和豆漿、體育客輔大店，案29311本月9日曾到瑞芳嚐香聚咖啡茶飲在地海鮮，案29527本月10日曾到新莊歌喉讚KTV。

另外，案29466本月12日曾到E7PLAYER飛龍保齡球館，案29497本月10日曾到板橋全真素食火鍋鐵板燒、路易莎咖啡新海直營門市，案29501本月11日曾到Q Burger板橋永豐店，案29855本月11日曾到健身工廠土城廠，案29856本月11日曾到淡水綠蓋茶館，案29858本月11日曾到藏壽司板橋中山遠百店，案29879本月10、11日曾到加分100％浜中特選昆布鍋物、秀泰生活樹林店，案30294本月10日曾到比活力運動俱樂部蘆洲信義館。

案28227本月8日曾到路易莎咖啡館中和宜安直營店、珍香牛肉麵永貞店，案28332本月11日曾到壽司郎新北中和環球店，案28770本月10日曾到樂麵屋Globalmall板橋車站，案28890本月9日築間幸福鍋物汐止店，案28932本月9日好樂迪KTV汐止店，案28939本月9日發哥蔬果店，案29199本月10、11日銀座杏子豬排新莊宏匯店、燒肉眾新莊中正店。