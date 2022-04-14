3月底才完成近年最大現增案的三商美邦人壽，14日突丟出震撼彈，兩大股東代表即三商陳家的現任董事長陳翔玠，與另一大股東翁家的副董事長翁翠君，在董事會後請辭，三商壽表示，二人是完成階段性任務後，順應趨勢，將公司交由專業經理人管理，三商壽董事長一職目前先由現任總經理陳宏昇暫時代理。

三商壽是目前國內第七大壽險公司，資產規模逾1.4兆元，也是目前壽險業唯一一家非金控下子公司的上市公司，但近年因低利率環境，及資本市場波動，壽險業經營難度提高，2021年三商壽稅後獲利10.91億元，比前年減少逾24％，年底資本適足率近204％、淨值比則是3.28％。

為強化財務結構，三商壽3月底才完成35.26億元的現金增資，大股東都有認購。但14日三商壽突公告，自然人董事及法人董事變動逾1/3，除了陳翔玠、翁翠君辭任外，三商投控的財務長王志華、三商投控法務長許瀞心都辭任，改由旭富製藥董事長翁維駿、三商壽總經理陳宏昇出任三商投控法代。

三商壽表示，陳翔玠與翁翠君是在2016年分別擔任三商美邦人壽董事長及副董事長，期間帶領三商美邦穩健成長，成就三商美邦為資產上兆的規模企業，更建立了屹立不搖的精神與文化。

三商壽強調近年來積極推動專業經理人機制，並落實公司治理，董事長陳翔玠及副董事長翁翠君在完成階段性任務下，順應趨勢，實踐全經理人經營，讓專業優秀人士接續帶領三商美邦人壽向前邁進，開創新局。

三商壽轉述代理董事長暨總經理陳宏昇表示，三商壽未來仍將秉持嚴謹的公司治理、風險管理，持續推動企業文化及數位轉型，以「一句承諾 一生的朋友」的品牌精神，為社會、保戶、股東及員工創造更高的價值；相信在該公司全體內、外勤同仁們攜手同心、全力以赴的奮鬥下，三商美邦人壽將再創高峰，成為壽險業界頂尖卓越的標竿企業。